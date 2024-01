Legalábbis alapesetben nem leselkednek, ugyanis javában zajlott közben a sólyombemutató, melyen Szabó Gergely a ragadozó madarait mutatta be a közönségnek, négyéves hím héjáját pedig meg is reptette. A hagyományőrző lovas és solymász elmondta, a reptetést meglehetősen körültekintően kell végezni állatkerti környezetben, az egyik héja ugyanis már szemezgetett a közelben lévő récékkel, de valószínűleg a nyúlhús is kedvére lett volna, ha a Nyuszifalva lakói télen a helyükön tartózkodnának.