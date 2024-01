Folyamatosan indítja felnőttképzéseit az Északi Agrárszakképzési Centrum egyetlen, Hajdú-Bihar vármegyében működő intézménye – olvasható az intézmény Facebook-oldalán.

Mint írják, a képzés kínálat gazdag, a mezőgazdaság és erdészet, valamint az élelmiszeripar ágazaton belül is rövidebb, illetve hosszabb időtartamú képzések is várják a felnőtteket. Az ingyenes képzési lehetőségekért érdemes folyamatosan figyelemmel kísérni az intézményben megvalósuló felnőttek szakmai oktatását és felnőttek szakmai képzését is.

Hajdúböszörményben 2024-ben felnőttek számára többek közt az erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás, növénytermesztő, tartósítóiparitermék- készítő, élelmiszeripari gépkezelő, pék-cukrász, virágkötő és virágkereskedő, lovastúra-vezető.

Bővebb információk megismerésére és jelentkezésre az Északi Agrárszakképzési Centrum weboldalán van lehetőség.