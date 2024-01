Vincze András több évtizedes közigazgatási, jegyzői tapasztalattal került 2012. májusában a Nádudvari Polgármesteri Hivatal élére, ahol mindvégig a jogszabályi előírások maximális betartásával és betartatásával végezte munkáját. A 65 éves kort elérve úgy döntött, 2023. végével nyugdíjba vonul.

Az ezáltal megüresedett vezetői posztra kiírt pályázatra jelentkezők közül a már három éve a hivatali vezetés kötelékébe tartozó dr. Ácsné dr. Berke Gabriella érdemelte ki a bizalmat.

Az új jegyző három éve már a hivatali apparátust erősíti, mivel 2020. december 1. napjától egészen új megbízatásáig a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Irodájának vezetőjeként tevékenykedett.

A közigazgatási szakember 2020 előtt is többször járt a településen és Nádudvar dinamikus fejlődése, épülése, szépülése is felkeltette az érdeklődését. Az elmúlt három év megerősítette abban, hogy jól döntött, mikor anno elfogadta Maczik Erika polgármester és Vincze András jegyző felkérését az akkor – szintén nyugdíjazás miatt – megüresedő irodavezetői posztra.

Vincze András (jobbra) elköszönt korábbi vezetőitől és munkatársaitól. Nádudvaron két polgármester, Beke Imre és Maczik Erika városvezetése alatt dolgozott

Nem retten meg a kihívásoktól

Már a hatósági iroda tevékenysége is széles területet ölel fel, az ügyek változatossága, valamint a rájuk vonatkozó jogszabályok folyamatos változása is kihívást jelent, ezért is bízik abban, hogy a jegyzői feladatok ellátását is zökkenőmentesen ellátja a jövőben.

– Örülök, hogy olyan helyen dolgozhatok, ahol szakmai kihívások várnak, ahol többéves vezetői gyakorlatomat és megszerzett szaktudásomat hasznosítani, illetve kamatoztatni tudom és nagy szakmai tapasztalattal rendelkező kollégákkal dolgozhatok együtt. Munkám során eddig is arra törekedtem és jegyzőként is azt kívánom szem előtt tartani, hogy szakmailag felkészülten, lelkiismeretesen végezzem feladataimat a képviselő-testülettel, a hivatal dolgozóival és az intézményekkel együttműködve a városért és a város lakóinak érdekében és megelégedésére – mondta Nádudvar város újdonsült jegyzője.

Pályáját ügyvédként kezdte

– 1978. május 18-án születtem Debrecenben. Általános iskolai tanulmányomat Vámospércsen, gimnáziumi tanulmányaimat a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban végeztem, diplomámat a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem 2001-ben. A diploma megszerzését követően kötöttem házasságot férjemmel, akivel Debrecenben telepedtünk le. Ő ügyvédként dolgozik – árulta el magáról az új jegyző. Az egyetem után ügyvédjelöltként kezdett dolgozni és a szükséges gyakorlati idő megszerzését követően 2005-ben sikeres jogi szakvizsgát tett közigazgatási jogból, polgári jogból és büntetőjogból.

Dr. Ácsné dr. Berke Gabriella

A jogi szakvizsga letételét követően alkalmazott ügyvédként folytatta munkáját abban az ügyvédi irodában, ahol az ügyvédjelölti éveit töltötte, egészen 2007 tavaszáig, ikerlányai – Aliz és Dóra – születéséig. 2010. májusától aljegyzőként, 2010. decemberétől jegyzőként, 2013. márciusától kirendeltség-vezetőként dolgozott a Hortobágyi Polgármesteri Hivatalban, egészen 2020. decemberéig.