– Azt hogy itt vagyok és élhetek az részben Önöknek is köszönhetem – többek közt e szavakkal fejezte ki háláját Somogyvári Zoltán hemofíliával élő betegként a debreceni véradóünnepségen 2023. november 27-én, a magyar véradók napján. Felhívta a véradók figyelmét arra, hogy ez a számukra aprónak tűnő tett nagy hatással van mások életére. Vérükkel életet is ajándékoznak. – Számomra minden nap egy olyan injekció beadásával kezdődik, amely a donorok által leadott vérből is készül – hangsúlyozta. Ezzel és a kezelésekkel napjainkban teljes életet élhet, bár olyan súlyos szövődményekkel kell megküzdenie, mint a korai artrózis - olvasható Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének közleményében.

Kilenc helyszínen várják a véradókat

A vérkészítményekkel folyamatosan és átmenetileg kezelt betegek számítanak egészséges társaikra 2024-ben. A vérkészletek biztonságos szinten tartásához vármegyénkben ugyanúgy szükség van a heti 350 egység vérre – azaz ugyanennyi véradóra –, mint más években. Januárban még 9 helyszínen várják a véradókat a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének önkéntesei és munkatársai. Szeretettel kérik a Nádudvaron, Balmazújvároson, Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben, Hosszúpályiban, Komádiban, Biharkeresztesen, Derecskén, Nyíradonyban, Hajdúszoboszlón és a települések körzetében élő, dolgozó véradókat, hogy menjenek el a januári véradásokra. Azokat is invitálják, akik még nem adtak vért, de egészségi állapotuk megengedi. Emlékeztetik őket arra, hogy a véradással a donor is jól jár: egy sor vizsgálaton esik át az általa leadott vér – s ezekért a szűrésekért más körülmények között fizetni kell.

Kitekintések: több fiatal donorra van szükség

2023-ban 13 229 donor jelent meg a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének véradásain. Szinte ugyanannyian adtak vért, mint egy évvel korábban – egészen pontosan 30-cal kevesebben. Örülnek a szervezők az eredménynek, mert ezt a véradószámot jóval kevesebb véradóalkalommal kellett megoldaniuk 2023-ban, mint más években a Debreceni Regionális Vérellátó Központ kapacitásgondjai miatt.

A fiatalok szignifikánsan kisebb arányban vettek részt a véradásokon, mint 2022-ben. Tavalyelőtt lényegesen megemelkedett a számuk köszönhetően annak, hogy a Debreceni Egyetem a véradásokért kreditpontokat adott a hallgatóknak. Sajnos 2023-ra megszűnt ez a motiváció.

Az elmúlt év tapasztalata szerint egyre több ember választja megélhetési gondok miatt a plazmaadást. Még olyan sokszoros véradók is áttértek rá, akik korábban kizárólag önkéntesen kívántak vért adni. Így sokkal kevesebbszer adtak vért, vagy csak az évi egyszeri kötelező véradáson vettek részt, mely a

plazmaadás feltétele. A teljes vérből előállított készítmények azonban nélkülözhetetlenek az operációkhoz, és egy sor „vért”, pontosabban vörösvértestet igénylő gyógyító eljáráshoz.

Jellemző véradóhelyszínek a művelődési házak. Közülük 2023 telén több épület bezárt energiatakarékossági okokból, így vesztett igen sok véradóhelyszínt a vármegyei Vöröskereszt.

Véradóhelyszínek, véradóbarát munkahelyek kerestetnek

Új szervezési stratégiákat, programokat 2024-re is tervez a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezete. Véradóhelyszínei kibővítésére is törekszik. Debrecenben a belvárosban keres a hóeleji véradásokat befogadó helyiséget. Ez a program hagyományos a szervezet életében, a donorok számítanak rá.

Beindult a Magyar Vöröskereszt országos véradóbusza. Ezt megigényli a vármegyei szervezet az olyan vidéki véradásokra, amelyekre a kis donorlétszám miatt nem vagy nagyon ritkán szervezhet véradást.

Az önkéntesek, munkatársak nagyon várják, mikor szervezhetnek újra nosztalgiavéradásokat, mikor lephetik meg ajándékokkal és a tisztelet egyéb gesztusaival a véradókat – ehhez támogatókra van és lesz szükségük.

Az egyetemistákat szinte tömegesen vonzotta a véradásokra 2022-ben az, hogy kreditpontot ért a jelentkezésük. Sajnos tavaly megszűnt ez a lehetőség. 2024-ben keresi a korosztály motiválásának lehetőségeit a Vöröskereszt Hajdú-Biharban.

A szemléletfejlesztésre, érzékenyítésre nagy hangsúlyt helyez a szervezet. Sok éves tapasztalat, hogy a család nagyon erős értékközvetítő és mintaadó közeg a rendszeres véradás szempontjából. Hajdúböszörményben ezért új díjat alapítottak többgenerációs véradó családoknak 2023 novemberében. A város véradóünnepségén át is adták az első plaketteket egy háromgenerációs családnak. A nagypapa, Rákos Antal immár 120-szoros donor. Tiszteletre méltó példáját hamar követte fia, Zoltán, aki 100-szor adott vért. A fiatal unoka, Lili is csatlakozott a véráramhoz; eddig 3-szor nyújtotta karját, hogy segítsen beteg embertársain. A címet hagyományteremtő céllal hozták létre, és tervezik megalapítását a vármegyei szervezet más településein is.

Az első debreceni szívműtéthez ők adtak vért

A társadalmi környezetre óriási szükség van az önkéntes véradások szinten tartásához. Vállalatok véradóhelyszínként vagy eseti támogatásokkal segíthetik a véradás- vagy a donorszervezést. Jegyezzük meg, mindez színt is hoz egy cég életébe, hiszen a véradás közösség- és csapatépítő hatású. Pótolhatatlanok azok az állampolgárok is, akik önkéntesként szolgálják az ügyét munkahelyükön vagy lakóövezetükben.

Az elmúlt év Véradóbarát Munkahely címét olyan vállalat nyerte el vármegyénkben, amely több, mint 50 éve hathatósan áll az ügy mellett: a TEVA Gyógyszergyár. 1968-ban végezték az első szívműtétet Debrecenben, amelyhez – a vállalat jogelődje – a Biogal Gyógyszergyár dolgozói adtak vért. Ma a TEVA Gyógyszertár Zrt. az örököse ennek a karakteres múltú vállalatnak, és töretlenül örököse a véradással, véradókkal kapcsolatos szellemiségnek is. Kiváló véradóhelyszín. Motiválja, mozgósítja alkalmazottait a véradásra. Anyagi elismeréssel jutalmazza a többszörös véradó dolgozókat. A TEVA vezetők természetesnek tartják, hogy munkaidő-kedvezményt is igénybe vehetnek a donorok. A cég minden évben színvonalas ünnepségen köszönti a véradóit a Magyar Vöröskereszt területi szervezetével együtt.