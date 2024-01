Május végén a salakos nagyhatalmak motoros képviselői vonultak fel Debrecenben, a Grand Prix-kvalifikáció versenyén, ahol a cívisvárosi oldalról négyen is továbbjutottak a svédországi challenge-be. Természetesen autókból sem volt hiány: a Csapó utcai bevásárlóközpont parkolójában tartottak babaváróval egybekötött autós találkozót, ahol a debreceni házaspár, Hajdú Zoltán és kedvese, Fazekas Lili kék füsttel jelezte, hogy kisfiuk lesz.

Ha már sport, akkor a bringázás sem maradhatott ki a sorból, hiszen Debrecenben rendezték meg a BMX Freestyle olimpia pontszerző Magyar Kupa III. fordulóját. Azonban nemcsak mozgás, hanem szórakozás is kijutott a debrecenieknek, akik a Campus Fesztiválon ereszthették ki a fáradt gőzt. Emellett Európa egyetlen egyetemi tanévnyitó show-ját is nagy érdeklődés övezte, a debreceni yoUDay-t, ahová több mint 23 ezren érkeztek.

Szeptemberben a VI. MagdaFeszten mutatkoztak be a Csokonai Nemzeti Színház táncművészei, akik a Blue Men,…és fehér című előadással örvendeztették meg a publikumot. A színek szerepe tovább folytatódott novemberben, amikor is a koraszülöttek világnapja alkalmából lilába borult többek között a Debreceni Egyetem főépülete is.

A Tankcsapda zenekar dupla koncerttel zárta az évet Debrecenben, kollégánk ezek közül az elsőt örökítette meg.