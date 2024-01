Az átadás előtt álló józsai bölcsődébe látogatott Papp László polgármester, aki közösségi oldalán fotókat is megosztott az épületről. A képeken jól látszik, hogy a csoportszobákat már elnevezték, berendezték bútorokkal és játékokkal, valamint a dekorációs elemek is a helyükre kerültek. A Gönczy Pál utcai ingatlan udvarán többek között csúszdák, homokozó, valamint egy madáretető is helyet kapott.

A világ legjobb dolga bölcsődét és óvodát építeni, mert ez azt mutatja, hogy van jövő

– írta a debreceni városvezető, hozzátéve, a településrész első bölcsődéje néhány nap múlva megnyílik.

Ahogy azt korábban megírtuk, Debrecennek ezen a részén eddig nem volt még az önkormányzat által biztosított bölcsődei szolgáltatása, így a DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye férőhelyeinek száma 1164-ről 1260-ra emelkedik. Az új tagintézmény, hasonlóan az eddigiekhez, az elhelyezkedése szerinti elnevezést kapja, azaz DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Gönczy Pál Utcai Tagintézménye lesz a neve.