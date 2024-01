Az Erasmus+ program keretében kutatás-előkészítő fórumnak adott otthont a DEMKI közösségi élménytere szerdán. A projekt legfontosabb célja, hogy megpróbálják a fiatalokat helyben tartani, illetve olyan környezet kialakítását elősegíteni, amelyben jól érzik magukat.

A témák között előkerültek az oktatás, a kultúra, a munkahely, valamint a családalapítás különböző szempontjainak kérdései is.

Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés követte, melyen az önkormányzat részéről Puskás István is részt vett. Az alpolgármester elmondta, a városvezetés politikáját alapvetően meghatározza a fiatalság legfontosabb kérdésköreinek kezelése. Hangsúlyozta, ahhoz, hogy egy város hosszú távon is élhető legyen, a gazdasági feltételek megteremtése mellett természetesen olyan fejlesztésekre is szükség van, amelyek a városlakók életminőségére is pozitív hatást gyakorolnak. Hozzátette,

ebben a tekintetben Debrecenre egyre többen tekintenek úgy, mint a lehetőségek városára.

A fiatalok széles körben és változatos szemléletmóddal érdeklődtek a felmerülő területek kapcsán, aktívan részt vettek a párbeszédben. Puskás Istvántól azt is megtudtuk, a projekt harmadik része egy mentorprogram, amely segíteni fogja a közösségek összekovácsolását is.

Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere

Forrás: Czinege Melinda

Enyedi Imre, a projekt szakmai vezetője elmondta, az ifjúsági diákfórum keretében az általános és középiskolások, valamint diákönkormányzati képviselők véleményét is megismerhették.

– A 14 és 30 év közötti korosztályban végzett felmérésünk célja, hogy később ezekből cselekvési terveket, akcióterveket alakíthassunk ki, illetve városi programokat szervezzünk fiatalokkal, fiataloknak – fogalmazott.

Enyedi Imre, a projekt szakmai vezetője, a DEMKI Ifjúsági Ház pályázati és külkapcsolati munkatársa

Forrás: Czinege Melinda

Gólián Viktória, a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat megbízott elnöke elmondta, ez a kutatás remek lehetőség arra, hogy azok, akik a döntéseket hozzák, felmérjék, mire is van szüksége a diákoknak. A programjaik kapcsán tudatta, évről évre egyre több diákot sikerül elérniük, egyre több sikeres programot szerveznek, ahol nemcsak ismerős, hanem rengeteg új arccal is találkozik.

Gólián Viktória, a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat megbízott elnöke

Forrás: Czinege Melinda

Tudományos alapokra helyezték

A kutatásról és az adatgyűjtés részleteiről Hamvas László, a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület elnöke beszélt. Kiemelte, több mint 10 éve nem történt ilyen komplex kutatás Debrecenben.

Hamvas László, a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület elnöke

Forrás: Czinege Melinda

– Megpróbáljuk a fiatalok élethelyzetének minden aspektusát feltárni. Egyebek mellett a pályaválasztás vagy a kultúra- és médiafogyasztás kérdésköreit is, illetve hogy melyek azok a problémák, amikkel szembesülnek – részletezte.