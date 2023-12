Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere Facebook-oldalán tudatta, december közepén nyújtottak be egy pályázatot kerékpáros aszfaltpumpapálya megépítésére, amely nemcsak új mozgásprogramot adhat a fiataloknak, de aktív közösségépítő szerepet is be tud majd tölteni a gyermekes családoknál.

Mint írja, reméli sok fiatal álma valósulhat majd meg jövőre a Nagy Norbert Sportközpont területén lévő pálya elkészültével.