A feltöltődés időszaka jön az ünnepek alatt, amit tudnak a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének véradószervezői is, de a vérkészleteknek is fel kell töltődniük a biztonságos szintre ebben az időszakban is – írja a szervezet közlésében. Mint közismert, vannak olyan vérkészítmények, amelyek 5 napig tárolhatóak. Fontos, hogy minél többen elmenjenek, akik tehetik az ünnepi időszakban is a meghirdetett véradásokra.

Öt helyszínen várja a véradókat a Magyar Vöröskereszt hajdú-bihari Szervezete az ünnepek és az iskolaszünet alatt.

– Meghitt karácsonyt, bőséggel, boldogsággal, egészséggel teljes új évet kívánunk minden donornak, és tisztelettel köszönjük, hogy támogatta a véradás ügyét 2023-ban is! Kérjük ugyanakkor, hogy adjon vért év végén és év elején is, aki teheti – invitálják véradásra e szavakkal azokat a véradókat, akik Hajdúszoboszlón, Hajdúböszörményben, Földesen, Nagyrábén és Esztáron laknak vagy tartózkodnak az ünnepek között és az iskolaszünet idején. (Hajdúböszörményben ezúttal a Béke Mezőgazdasági Kft. ad otthont a nyilvános véradásnak.)

Apró ajándékok várnak minden véradóra Hajdúszoboszlón, a Kovács Máté Művelődési Központban az év utolsó véradásán, és – mint minden hónap végén – kisorsolják a nap donorai között Póka György festőművész alkotását.