Hagyományteremtő szándékkal tettek látogatást a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum 10. E osztályos tanulói tanárukkal, Laczkóné Király Emesével december 18-án a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Campus Felnőtt Pszichiátriai Osztályán. A Haonnak a pedagógus arról is beszámolt, hogy a diákok karácsonyi műsorukkal szereztek örömöt a betegeknek és az ott dolgozóknak, gitárral és dobbal kísért énekeik mellett pedig ünnepi versek is elhangzottak. – A fiatalok emelkedett lelki állapotban tértek vissza iskolájukba, hiszen ők is sok szeretetet kaptak a hálás betegektől. Mindnyájan egyetértenek abban, hogy mennyire fontos az idősek és a fiatalok, a betegek és leendő ápolóik találkozása, a kórház légkörének megismerése és az örömszerzés, hiszen egészségügyi pályára készülnek, és gyakorlati felkészülésüket is a kórházban fogják tölteni – összegzett.