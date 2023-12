A nádudvari Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4. évfolyamos diákjai három alkalommal is elbűvölték karácsonyi műsorukkal közönségüket. December 18-án hétfőn, valamint 20-án, szerdán kétszer is színpadra vitték szívhez szóló, keresztény lelkületű ünnepi műsorukat a helyi művelődési központban. A tízéves gyermekek hibátlan szövegtudása és kedves, művészi játéka mellett a kórusuk szépen csengő dallamai is simogatták az adventben elcsendesedő szíveket.