Szombat este tette közzé közösségi oldalán 2023 negyedik negyedévének az összefoglalóját Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere. A videóban felidézte többek között azt, hogy 10 éves lett a Debreceni Egyem Állam- és Jogtudományi Karának Praetor Szakkollégiuma, illetve azt is, hogy átadták a BMW Group Képzési Központját. De nem csak ilyen ünnepi eseményekről emlékezett meg, hanem arról is, hogy idén is sokan igényeltek lombgyűjtő zsákokat, valamint arról is, hogy fergeteges őszköszöntőt tartottak a Vénkertben, de az adventi ünnepségek sem maradhattak ki az összefoglalóból.