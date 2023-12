Mint írják, a Városgazdálkodási Kft. felkészülten néz elébe a közelgő téli fagyos időszaknak. A hóeltakarító gépek szervizelve és feltöltve készen állnak a várható hóhelyzetre. Elkészült a kft. dolgozóinak és vezetőinek ügyeleti beosztása, így mindenki tisztában van a feladatkörével és a szükséges intézkedésekkel.

Összesen 15 tonna só áll jelenleg rendelkezésre. Bár tavaly ez a mennyiség elégségesnek bizonyult, az árak jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban, ami az újabb beszerzést költségesebbé teszi. Abban az esetben, ha 10 centiméternél nagyobb mennyiségű hó esik, munkatársaink azonnal elkezdik a síktalanítást. Rugalmasan alkalmazkodunk az időjárási viszonyokhoz, így például ónos eső vagy jelentős síkosodás esetén azonnali sózás történik az orvosi rendelőknél, gyermekintézményeknél, idősotthonoknál, kerékpárutaknál, a polgármesteri hivatalnál és hasonló helyeken szükség szerint

– közölték.

A bejegyzés kitért arra is, hogy fontos megjegyezni, a sózás hatékonysága -5 Celsius-fok alatt csökken, ezért ilyenkor homokot alkalmaznak a síktalanításra, bár ez csak érdesíti a felületet, de nem olvasztja el a jeget. – Természetesen a munkatársaink készen állnak hólapátokkal és gallyseprűkkel is, hogy az esetleges kisebb területeket minél hamarabb meg tudjuk tisztítani. Itt szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy az ingatlanok előtti közterületek (járdák) síktalanítása és hóeltakarítása az ingatlantulajdonosok kötelessége, ideértve a vállalkozásokat, boltokat, áruházakat és irodákat is. Baleset esetén az ingatlantulajdonosokat terheli felelősség. Kérjük, hogy fokozottan ügyeljünk egymás testi épségére és vegyük figyelembe a téli időszakra vonatkozó javaslatokat és intézkedéseket – hangsúlyozták.