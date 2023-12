Mint arról korábban beszámoltunk, igen vegyes jelzéseket hallottunk a Szent Anna utcán kialakított új parkolósávról, az átalakítás még a Debrecenben hallottam csoportot is lázban tartotta.

A Szent Anna utcai parkolási problémákra reagálva az önkormányzat a Sumen utca és a Varga utca közötti szakaszon a meglévő parkolóhelyek számának bővítésébe kezdett október végén, az elkészült útszakaszt és az új parkolóhelyeket azóta már használatba is vehették a közlekedők.

Parkolósávot kapott a debreceni Szent Anna utca

Forrás: Kiss Annamarie

Adta magát, hogy a helyszínen járjunk utána, hogyan is vélekednek a debreceniek a fejlesztésről. Bár az új parkolósávok használata a nagy többség számára kézenfekvő és biztonságos módja annak, hogy a gyermekük időben eljusson az iskolába, a megszokás hatalma, vagy csak praktikai okok miatt a Klaipeda utca – Szent Anna utca kereszteződésében a piros lámpánál állva még mindig tapasztalhatjuk, hogy javára általános iskolás gyerekek ugrálnak ki az autókból. A kedd reggeli helyszíni riportra érkezvén is rá-rácsodálkozik azért az ember erre a veszélyes és felelőtlen jelenségre, azonban itt még korántsem értek véget a hajmeresztő húzások.

A fejlesztésnek örülnek, de...

Bár a reggeli rohanásban nem támasztottunk nagy reményeket és nem számítottunk tartalmas beszélgetésekre, többen sem rejtették véka alá véleményüket és részletekbe menően kifejtették meglátásaikat a parkolóhelyek kapcsán.

Nagyon-nagyon örülünk, szuperül megoldották, nagyon praktikus

– értékelte egy anyuka, kinek kislánya még az alábbi kiegészítést tette: „mióta én itt vagyok ebben az iskolában, ilyen jó parkolás még nem volt”. Egy munkába igyekvő apuka szerint ennek a fejlesztésnek már régen meg kellett volna történnie.

Praktikus megoldás született Debrecen egyik forgalmas utcáján

Forrás: Kiss Annamarie

Ezen és hasonló véleményen még tucatjával osztoztak a Svetitsbe érkező szülők és kisdiákok, negatívumként többen csak a közlekedési kultúra sajátságait tudták kiemelni. Az egyik fiatal anyuka kirívó esetekről számolt be:

Az ötletet imádom, de ha nem lennének olyan elmebetegek, akik 70-nel jönnek végig a gurulósávban, akkor még jobb lenne! Már kétszer majdnem belém pukkantak, pedig elég nagy autóval vagyok. Kikerülik a bójákat, ha látják, hogy dugó van, és akkor itt végig hasítanak. Felháborító!

Nem mindenki használja rendeltetésszerűen a sávot

Forrás: Kiss Annamarie

Az út túloldalán sem felhőtlen az öröm

A túloldalról többen kimondottan borúlátóan fogalmaztak a megvalósult fejlesztés kapcsán, mondván, róluk teljesen megfeledkeztek. Tekintettel arra, hogy a Svetits oldala gazdagodott számos új parkolóval, a Szent József tagintézményébe igyekvő nebulók nemritkán a szülőkkel kézen fogva szaladnak át az úttesten – számolt be a jelenségről egy aggódó anyuka, amelynek később mi is szemtanúi voltunk a helyszínen. Néhányan a problémák számbavételezése során a debreceni közlekedési kultúrát hozták fel újra és újra, vagyis inkább annak teljes hiányát egyes autósoknál. Egy másik szülő arról számolt be, szélsőséges esetekben az autósok az út közepén megállva, parkolóhelyek hiányában a gurulósávot használva juttatják célba gyermekeiket.

Körültekintőnek kell lenni, mert a reggeli rohanásban hatalmas a forgalom, és többen még megszokásból, akaratlanul is befordulnak a legszélsőbb, immár gurulósávba

– osztotta meg tapasztalatait.