A Hír FM debreceni adásában egy visszatérő vendéget, Váradi Zoltánt köszönthettünk. A Természettár vezetőjével a karácsonyi növényekkel ismerkedtünk meg jobban: a karácsonyi kaktuszról, az amarilliszről vagy a fagyöngyről is új ismeretekkel gazdagodtunk. Sőt az ünnepi asztalról kimaradhatatlan fűszerekről is beszélgettünk, és szóba került a szelíd gesztenye is. Ám először az ismert fenyőkről beszélt a szakember.