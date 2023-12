További fejlesztések jönnek

Kiemelte, hogy sokan vannak, mégsem elegen az itt dolgozók, ezért szükség van további szakemberekre, akik a mentálisan, testileg vagy lelkileg sérült emberek támogatását tudják biztosítani. – Az a célunk, hogy lépésről lépésre, a lehetőségekhez mérten olyan jövedelmi viszonyokat érjünk el, melyek hosszú távon jól működő és kiszámítható szociális rendszert tudnak garantálni Debrecenben – jelentette ki. Felidézte, hogy az óévben több lépést is tettek ebbe az irányba, legutóbb például július 1-től a város 120 millió forinttal egészítette ki a szociális költségvetés működési és javadalmazási fejezetét. – A novemberig tervezett javadalmazást továbbvisszük, és szeretnénk, ha jövőre is biztosítani tudnánk azokat a fizetési paramétereket, melyek garantálják, hogy a rendszerben maradnak a kollégák, és újak érkezzenek. A szociális terület infrastrukturális fejlesztéséről is döntött legutóbb a közgyűlés – mondta.

Végül bejelentette: