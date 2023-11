A létavértesi Arany János Általános Iskola nyolc tanulója vett részt a Nagykerekiben megtartott mese- és prózamondó versenyen, ahol több mint nyolcvan gyermek mérte össze tudását - számoltak be az intézmény közösségi oldalán. Az alsó tagozatból a 2. a osztályos Kiss Zsombor, a 4. c osztályos Balázs Noémi Hanna és a szintén 4. c osztályos Bozsóky Panna kápráztatta el meséjével a zsűrit és a közönséget. Zsombor különdíjat, Noémi pedig az 1. helyezettnek járó jutalmat vehette át. Felkészítő pedagógusaik Nagy Tamásné és Szatmári Erika voltak.