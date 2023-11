Idén Hajdú-Biharban 38 gépjármű, 8 rakodógép, 7 hómaró teljesít szolgálatot. Az igazgató megjegyezte, az utóbbi 9 évben hómarót nem vetettek be a vármegyében, mindössze Borsodban volt szükség rájuk. Kihelyezték a hófogó hálókat is, valamint a közút rendelkezik hóvédő erdősávval is, melyek célirányosan azért lettek telepítve, hogy megvédjék az úthálózatot.