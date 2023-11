Már nemcsak a debreceni főtéren, hanem az egyetem előtt is egy csodálatosan feldíszített karácsonyfa hirdeti, hogy hamarosan itt van az év egyik legszebb időszaka és a szeretet ünnepe. A fát közvetlenül a főépület előtt állították fel, ráadásul már teljesen fel is díszítették, így az egyetemi polgárok és az arra járók is gyönyörködhetnek benne.