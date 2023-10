A nemzeti gyásznapon a nádudvari Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében Rimóczi Lilla, a Kövy Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6.c osztályos tanulója adta elő Palágyi Lajos Az aradi vértanúk című művét.

Maczik Erika polgármester beszédében hangsúlyozta: az aradi vértanúk mellett a nádudvariaknak vannak helyi hőseik is, akiknek emlékművénél le is rójuk ma is kegyeletünket. az újabb kutatások újabb vitéz hozzáállású katonákra bukkantak. Ilyen ember volt Szabadszállási Nagy Imre honvédtizedes, aki Nádudvaron született 1828-ban, s valószínűleg már ’48-ban csatlakozott a harcokhoz, hiszen a városban már április 2-án megalakult az új, nemzeti őrsereg.

Bodó Sándor országgyűlési képviselő többek közt elmondta:

még a nemzeti gyásznapból okulva is lehet építkezni. Hangsúlyozta, a véráldozatokkal terhelt háborúkat mindig, minden körülmények között el kell kerülni.

Példamutató hősök

Nt. Őz Lajos református esperes a Bibliából idézett. Annak tanulságaként kifejtette, hős, keresztény eleink szívből és lélekből cselekedtek nem egyéni érdekből. A mából ez a szívből és lélekből való cselekvés rendre hiányzik. Baksay Dániel nagytiszteletű helyi lelkész is kivette részét a ’48-as eseményekből, hiszen maga rögzítette írásban az akkori nádudvari történéseket – emlékeztetett az esperes.

Ft. Bökő Péter római katolikus plébános szintén a Szentírás soraival vezette fel gondolatait, s azon elmélkedett jelent-e még valamit az a három örökértékű fogalom, mint a becsület, a kötelességteljesítés és az áldozathozatal. Sokan az „élj a mának” érzését hangoztatják, míg rá nem jönnek, az önzés egy zsákutca. ’48 hősei e téren is példát mutattak.

A megemlékezés folytatásában Bródy János Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, szövegíró Szabadnak születtél című dalát hallhatta prózai előadásban Kiss Linett 6.a osztályos tanulótól a közönség.

A kegyeletteljes műsort követően az 1848-49-es szabadságharc nádudvari hőseinek emlékművénél koszorút helyeztek el a város önkormányzatának, közintézményeinek, civil szervezeteinek képviselői.