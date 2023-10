Hajdúszoboszló város képviselő-testülete szeptemberi ülésén további 1,2 millió forintot szavazott meg a lakott külterületi utak kátyúzására és karbantartására. Czeglédi Gyula polgármester a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kivitelezést végző cég tulajdonosával, Peterman Lászlóval közösen tekintették meg a Pityeri szőlőskertben folyó munkálatokat. A héten várhatóan a Csepűs- és Vénszőlőskertben is elkezdik a kátyúzást. Mint írja, hamarosan a napelemes közvilágítást is elhelyezik.