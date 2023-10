– Pályázati források sikeres felhasználásával két Támogatott Lakhatást nyújtó intézményt adhatott át a Fehérbot Alapítvány Hajdúdorogon, melynek én is részese lehettem! – számolt be róla közösségi oldalán Tiba István országgyűlési képviselő.

Mint írta, az új intézmények nemcsak otthont, hanem segítséget is nyújtanak azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Megteremtve számukra a biztonságos és szeretetteljes környezetet, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy önálló és teljes életet élhessenek. Hozzátette, a Fehérbot Alapítvány elkötelezett abban, hogy ennek a projektnek köszönhetően, még több embertársunknak tudjanak minőségi és méltó lakhatási feltételeket biztosítani.