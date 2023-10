A SkillRace2023 elnevezésű versenyen a résztvevőknek csapat-, illetve egyéni feladatokat kellett teljesíteniük, számot adva elméleti és gyakorlati tudásukról, manuális készségeikről - írja az unideb.hu.

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara első alkalommal hirdette meg SkillRace2023 elnevezésű országos készségfejlesztő versenyét, melyen a négy hazai orvosképző intézmény hallgatói vettek részt.

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karát három ötfős csapat képviselte. A csapatok tagjai: Adorján Dávid Martin, Balla Tímea, Barta Zalán, Bucsánszky Dániel, Czina Péter, Dancsiskó Eszter, Dobai Dániel, Gömöri Lídia, Hinnah Barbara, Lendvai Dóra, Magyar Eszter, Menkó Gábor, Nimer Dema, Sütő Tímea Réka, Vécsei Vencel.

Összetett feladatok

A versenyzők tizenkét különböző szakmai állomáson adtak számot többek között ápolástani, alap- és emelt szintű újraélesztési ismereteikről, normál és nehezített légútbiztosításról, a traumás sérült ellátásáról, sebészeti alapkészségeikről, szülészeti, valamint fizikális és műszeres diagnosztikai vizsgálatokkal és beavatkozásokkal kapcsolatos gyakorlati tudásukról (vérvétel, injekciózás, mintavételek, röntgenfelvételek elemzése, sürgősségi UH modul, UH-vezérelt biopszia, szonda-levezetések, katéterezés, here- és emlővizsgálat sok más feladat mellett) modelleken, szimulátorokon, szituációs szimulációs környezetben.

A hallgatók az Általános Orvostudományi Kar oktatóinak iránymutatásával több héten át készültek a versenyre, fejlesztették elméleti tudásukat és gyakoroltak a Sebészeti Műtéttani Tanszék és az Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ eszközein. A felkészülés olyan jól sikerült, hogy a tizenkét orvostanhallgató csapat közül a Debreceni Egyetem egyik ÁOK-s csapata teljesített a legjobban, megszerezve ezzel az első helyet.

Kitűnő visszajelzés a képzés színvonaláról

– A verseny strukturált felmérése volt azoknak az ismereteknek és készségeknek, amelyek egyébként is szerepelnek az orvosképzés kurrikulumában, egy kis ráadással. Hallgatóink kiváló teljesítménye és rendkívüli helytállása úgy érzem, kitűnő visszajelzés a Debreceni Egyetem orvosképzésének színvonaláról is. Nagy büszkeség ez nemcsak az egyetemnek és a karnak, a versenyzőknek és a felkészítő oktatóknak, hanem az egész hallgatói közösségnek is. Remélem, hogy az elért siker bátorítja a hallgatókat arra, hogy fejlesszék tovább gyakorlati készségeiket és a jövőben még többen vegyenek részt a hasonló hazai és nemzetközi szakmai versenyeken – mondta a hirek.unideb.hu-nak Németh Norbert, az Általános Orvostudományi Kar oktatási dékánhelyettese, a felkészítő tréningek koordinátora.

A győztes csapat tagjai: Barta Zalán, Bucsánszky Dániel, Gömöri Lídia, Lendvai Dóra, Menkó Gábor.

Felkészítő oktatók: Németh Norbert, Ványolos Erzsébet, Fazekas László Ádám, Mátrai Ádám Attila, Varga Ádám (Sebészeti Műtéttani Tanszék), László István (Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék), Ujvárosy Dóra, Juhász Imre, Nagy Mária Edit (Sürgősségi Orvostani Tanszék), Kovács Dávid Ágoston, Varga Zsolt (Sebészeti Intézet), Barna Levente, Lukács Luca (Szülészeti és Nőgyógyászati Intézet), Drabik Gyula (Urológiai Tanszék), Flaskó Anna Orsolya (Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Tanszék), Körei Csaba (Ortopédiai és Traumatológiai Tanszék), Aranyosi János (Szemészeti Tanszék), Székely András (Orvosi Képalkotó Intézet).

Nem volt egyszerű a felkészülés

A fogorvosi kategóriában a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karát a GolDEn Standard és a DEbris elnevezésű csapatok képviselték öt-öt fővel. Négy egyetem nyolc csapata kilenc különböző állomáson mérhette össze tudását egyéni és csapatfeladatokban, érintve a reanimációt, a rosszullétet és mentést a fogorvosi rendelőben, a képalkotó diagnosztikát, a térbeli manualitás felmérését, a dróthajlítási, formapreparálási és fogfelépítési készségeket, a bölcsességfog koronektómiáját, a kézi és gépi gyökércsatorna tágítást és a digitális lenyomatvételt.

– A tíz versenyző kiválasztása, majd a felkészítés megszervezése nem kis fejtörést okozott így első alkalommal, de jómagam és az oktatók is megbirkóztunk a feladattal. Nagyrészt a képzésben elvárt képességeket tesztelték, de egy kicsit nehezítve, ami azt jelentette, hogy vagy az időre, pontosságra, esztétikára kellett fókuszálniuk a hallgatóinknak vagy egyszerűen csak a lexikális tudás gyakorlatban való alkalmazása volt a tét. Óriási büszkeség számunkra, hogy a GolDEn Standard csapatunk végül az első helyen végezve elhozta a fődíjat, egy európai szimulációs laborba való utazás lehetőségét, a csapat egyik tagja, Panyi János ötödéves hallgatónk pedig különdíjban is részesült a Digitális lenyomat állomáshely kapcsán. Mindezen eredmények azt tükrözik, hogy a debreceni fogorvosképzés színvonala példaértékű, mind az oktatóink, mind a hallgatóink teljesítménye kiemelkedő – számolt be Bágyi Kinga, a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar dékánja, a versenyre való felkészítés koordinátora, az endodontia állomás felkészítő oktatója.