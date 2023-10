Újra megműtötték a 11 éves hajdúböszörményi Dórikát, aki egy eddig ismeretlen izomsorvadásban szenved, számolt be a BorsOnline. A kislány betegségével a Haon is több cikkben foglalkozott már: Dórika mindkét lábát megoperálták tavaly, az akkor rendezett Tündérfutáson még mankókkal, az idein viszont már mankók nélkül állt rajthoz, a neki összegyűjtött adományt pedig nem sokkal a májusban tartott téglási jótékonysági futás után át is vehette a lány édesanyja.

A kislányt nemrég újra megműtötték.

Dórikának ez már a második műtétje. Az első műtétje tavaly volt, közvetlenül a Tündérfutás előtt. Az izomsorvadás sajnos ilyen. Mindig nyújtani kell az izmait, ahogy nő. De szerencsére jól van, és a műtét is jól sikerült

– mondta a Borsnak Tóth Ferenc, a Tündérkör Alapítvány elnöke, aki hozzátette: valószínűleg, mivel nagyon gyorsan nő, egy-két év múlva újra kell majd műteni.

A kislány azóta hazatérhetett a kórházból, jelenleg kerekesszéket kell használnia, amíg nem erősödik meg újra.

Egy hónapja már másodjára műtötték, és 32 napon keresztül fekvőgipszben kellett lennie. Tehát az izmai még jobban lemerevedtek. Éppen ezért most kerekesszékben ülve kell neki rehabilitálódnia, hiszen fokozatosan és lassan, apránként tudja majd csak a járást újra tanulni. De Ő egy iszonyatosan kemény harcos és már bele is tud ülni!

– osztotta meg a Facebookon az alapítvány elnöke.