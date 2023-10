A tehetséggondozás legmagasabb szintje a tudományos diákkör. Az, hogy az Általános Orvostudományi Karon országosan is kiemelkedő ez a tevékenység, a Tudományos Diákköri Tanács most leköszönő vezetőinek elismerésre méltó szakmai munkáját is dicséri. Ők több mint tíz évig nagy empátiával, lelkesen dolgoztak a tehetséges fiatalokért