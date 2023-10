Különleges emlékművet adtak át vasárnap délelőtt Debrecenben, a Nagytemplom melletti Üvegpiramisban.

Az egykori András-templom és a Verestoronynak emléket állító Üvegpiramisban a korabeli Debrecen tűzvészeinek történetei elevenednek meg megmutatva, hogy a város és az emberi lélek újjászületése minden időben lehetséges, erőt adva ezzel a ma élők mindennapjaihoz – olvasható a polgármesteri hivatal közleményében.

Forrás: városháza

Mint emlékeztettek, Debrecen történetét alapvetően határozták meg a tűzesetek, amelyek gyakran és nagy mértékben pusztítottak egészen a XIX. század derekáig. Debrecen városa a Nagytemplomi Református Egyházközséggel közösen elhatározta, hogy emléket állít ezeknek a tűzeseteknek, így emlékeztetve polgárait arra, hogy „ahogyan a város újjáépült hamvaiból a tűzvészek után, úgy a lélek is újjászületik Krisztusban”. A debreceni levéltárban fellelhető jegyzőkönyvek és írásos dokumentumok alapján a régió egyik legjelentősebb designegyeteme és meghatározó innovációs központja, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) kutatói és alumni művészei készítették el az adatalapú installációt, amely segítségével megmutatják a város tüzeinek történetét.

Az emlékművet az alkotók a design eszközeivel hozták létre, a tervezői gondolkodásmód egészen a lehetséges célközönség felmérésétől a koncepció kialakításáig végigvonult a kreatív folyamaton. Az így keletkezett mű megsokszorozhatja a hagyományos alkotások erejét, hiszen ezen keresztül több rétegen keresztül kapcsolódhatunk a múlthoz, történeteinkhez, ennek pedig jelentős identitásképző ereje van minden generáció számára

– áll a közleményben.

Emlékezés és újjászületés

Az installáció a debreceni levéltárban fellelhető jegyzőkönyvekből és írásos dokumentumokból, valamint dr. vitéz Roncsik Jenő tanulmányából kinyert adatok, térképek digitalizációja alapján jött létre. Az adattárgyat alkotó alapanyagok és a monolit üveglaprétegei amellett, hogy a múlt tragédiáira emlékeztetnek, az elszántságot és az újjászületést is szimbolizálják. A város megújulására reflektáló alkotásban az újjáépítés anyagai is megjelennek, a fa, az üveg, a fém és a beton egymást kiegészítve adják tovább a város történetének ezt a meghatározó narratíváját, melynek üzenete, hogy a város és lakói mindig is képesek voltak talpra állni, a megpróbáltatások után új erőt meríteni. Láthatóvá válik továbbá azoknak a tűzvészeknek a sokasága és térbeli kiterjedése, amelyek végigkísérték a cívisváros polgárait az évszázadok során. A műalkotás az 1802-es tűzvészben elpusztult Verestorony emlékhelyére került, ahol a látogatók megismerkedhetnek mind a torony, mind pedig a tűzesetek történetével is. Az alkotást Kocsi Olga képzőművész és Minkó Mihály kutatók készítették.

Nyár végén Mátrai Erik képzőművész installációja az Üvegpiramis tetejére került fel, szimbolizálva a református egyház és a város címerében is szereplő főnixmadárhoz hasonlóan az újjászületést és feltámadást. A két művészeti alkotás közösen, egymást kiegészítve a többször leégett cívisvárost és a Krisztusban újjászülető életet szimbolizálja.

