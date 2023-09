Átadták a munkaterületeket, így több utca fejlesztése is elindul Tégláson – osztotta meg közösségi oldalán a település polgármestere, Szabó Csaba. Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán nyert 350 millió forint támogatást, melyből szilárd burkolatot kap az Újvárosi utca 365 méteren, a Hétvezér utca 274 méteren, a Felszabadulás utca 243 méteren, valamint a Szegfű utca 282 méteren. A beruházás során az utcák csapadékvíz-elvezető rendszereit is kialakítják.