A 25 éves Bihari-sík Tájvédelmi Körzet egyik legszebb, madarakban leggazdagabb vidékén a II. Bihari-sík Teljesítmény- és Természetjáró Túrán jártak a Földes Nagyközség Népfőiskolai Egyesület tagjai. – Kilencen barangoltuk be a 15 km-es távot vidáman beszélgetve, olykor kis pihenőket is beiktatva, egymást biztatva. Próbára tettük magunkat és örömmel nyugtáztuk, hogy a közösség ereje óriási: együtt arra is képesek vagyunk, amire gondolni sem mertünk! Az izomfájdalom elmúlik, de az élmény megmarad! – idézték fel emlékeiket az egyesületi tagok.