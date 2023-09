A M3-as autópályán lévő Polgári Pihenő felújításával néhány napja elkezdte az autópályák melletti pihenőhelyek rendbetételét az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., tudatták nemrég közleményben.

Forrás: MKIF Zrt.

Idén 8 pihenő újul meg (az M3-ason, az M35-ösön és az M7-en), kívül és belül is. Cserélik a gépészetet, a belső burkolatokat, a szanitereket, az ajtókat, a tetőket, megújulnak a külső homlokzatok is. Újak lesznek a pihenők bútorai is, és ahol szükséges, a régi burkolat helyére is új aszfalt kerül a parkolókban és a pihenők útjain.

Forrás: MKIF Zrt.

A pihenőhelyek felújításához a külső, zöld környezet megújítása is kapcsolódik. A felújítások innentől folyamatosak lesznek. Csak az idei munkálatokra több száz millió forintot fordít az MKIF.