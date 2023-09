Az elismeréseket szeptember 22-én vehették át a díjazottak a Debreceni Egyetem Főépületének Aulájában.

– Nagy nap ez a mai egyetemünk életében, hiszen olyan kiválóságokat tudunk üdvözölni, akik az életpályájuk elején egy olyan lehetőséget kapnak a Debreceni Egyetemtől, amely biztos anyagi hátteret nyújt annak érdekében, hogy minél kisebb gonddal jussanak el céljaikhoz. Számunkra nagyon fontos a jövő tudósainak képzése és támogatása, ezért az egyetem és a GTIDEA olyan ösztönzőrendszert hozott létre, amely a legjobbaknak anyagi és dologi támogatást ad, a vizsgák letétele után pedig munkalehetőséget kínál. Ez nem csak kihívás, hanem lehetőség is egyben – hangsúlyozta köszöntőjében Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Elhangzott, hogy a három legkiválóbb PhD hallgató a védést követően fejenként ötmillió forintban részesül majd. – Az egyetemnek és a kutatóknak is fontos, hogy nemzetközi színtéren is megjelenjenek az egyéni és közösségi kutatások. Ehhez nyújtanak segítséget a publikációk. A tudomány mellett egymás felé is nyitni kell, hiszen éltünk során rengeteg olyan tapasztalat gyűlik össze, amelyet hasznosítani tudunk, az eszmecserék során pedig mások tapasztalásaiból is okulhatunk – tette hozzá Kossa György.