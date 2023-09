Két klinikai egység is dobogón végzett a Debreceni Egyetem Dolgozói Mozgásprogramjának (DEDM) augusztusi megmérettetésében. A program népszerűsége töretlen, már az egyetem 44 szervezeti egysége verseng hónapról hónapra a dobogós helyekért - olvasható az egyetem honlapján.

Mint írják, a DEAC szabadidősport szakosztálya 2022 májusában indította útjára a sportos vetélkedést. Ha egy dolgozó mozog, a sportolással töltött perceket egy regisztrációs felületen pontokra válthatja. A bejegyzett pontok alapján minden hónapban kihirdetik, mely szervezeti egységek munkatársai a legaktívabbak.

Augusztusban a kisebb, vagyis száz fő alatti szervezeti egységek között a Kancellária Jogi Igazgatósága végzett az élen, immár harmadszor. Dolgozói így elvihették a nagy kupát és esélyesek az év végi abszolút győzelemre is.

A száz fő alatti egységek versenyében második helyen a Tervezési és Kontrolling Igazgatóság, míg a harmadikon az Oktatási Főigazgatóság végzett.

A száz fő feletti létszámú egységek versenyében a júliusi harmadik hely után augusztusban már aranyéremnek örülhettek a Gasztroenterológiai Klinika dolgozói.

Nagyon szoros versenyben maradt le a dobogóról az Agrárgazdasági Kutatóintézetek és Tangazdaság, illetve a Pályázati Központ is. Nagyon jól teljesített még a klinikai egységek közül a Kardiológiai és Szívsebészeti, valamint a Neurológiai Klinika, a karok közül a Műszaki Kar, a Természettudományi és Technológiai Kar, a Kancellária egységei közöl a HR Igazgatóság, az Egészségügyi Finanszírozási és Kontrolling Igazgatóság, a Kis Szervezetek Válogatottja, az Informatikai Szolgáltató Központ, illetve a Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóság is.

A Debreceni Egyetem egyedülálló, kifejezetten a dolgozók mozgását célzó és szorgalmazó programjába már több mint 1100-an kapcsolódtak be. Ez annak is köszönhető, hogy sok tag nem csak mozog, hanem meghívásokkal is egyre aktívabban veszi ki részét a közösségépítésből.

A cél a munkatársak rendszeres testmozgása, ezzel együtt az egészségmegőrzés. Külön öröm, ha valaki a program hatására kezd sportolni vagy még többet mozog, mint előtte.

Bármelyik szervezeti egység dolgozói „beszállhatnak” a versengésbe tetszőleges időpontban.