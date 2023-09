Az előző félévek sikeres rendezvényei után idén újra Külügyi Börzét rendezett az Erasmus Student Network Debrecen és a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottsága szerdán a Debreceni Egyetem főépületében.

A 25. Külügyi Börzén a kiállítók, a szakmai – és külföldi ösztöndíjakkal foglalkozó szervezetek többek közt a külföldi munkalehetőségekről, tanulmányutakról, szakmai gyakorlatokról, részképzésekről és önkéntes programokról tájékoztatják az érdeklődőket.

Több ezer külföldi hallgató

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese a megnyitón kiemelte, több mint két évtizede tartanak Külügyi Börzét az egyetemen, és a tapasztalatok azt mutatják, szükség van rá, hiszen a Debreceni Egyetem nemzetközi kapcsolatainak ez egy nagyon fontos részét alkotja.

A mostani börzén 13 kiállító vesz részt, ez valamivel kevesebb, mint a tavalyi évben volt, de azt is hozzá kell tenni, a szokásoknál korábban kerül most rá sor, hiszen október közepén szoktuk megtartani

– mondta. Majd úgy fogalmazott, a debreceni intézmény a legnemzetközibb egyetem nemcsak Magyarországon, hanem talán a Kárpát-medencében is, ugyanis évről évre több ezer külföldi hallgató végzi itt a tanulmányait.

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese

Forrás: Molnár Péter

– Mindemellett nagyon fontos nekünk, hogy a saját hallgatóink, munkatársaink, oktatóink is eljussanak határon túli egyetemekre, hogy tapasztalatokat szerezzenek, akár részképzésen, akár szakmai gyakorlaton, vagy közvetlen kapcsolattartás formájában. Ezt a célt szolgálja a mostani börzénk is, és bízom benne, szép eredményeket fogunk produkálni ebben az évben is.

Számítunk arra, hogy több mint 500 hallgatót, oktatót és egyetemi munkatársat ki tudunk küldeni külföldi partnereinkhez

– emelte ki az oktatási rektorhelyettes.

400 partneregyetemmel van aktív Erasmus-szerződés

Jánosy Orsolya, az egyetem nemzetközi irodájának irodavezetője megjegyezte, jelenleg a Debreceni Egyetemnek több mint 400 partneregyetemmel van aktív Erasmus-szerződése a 2021-2027 Erasmus programciklusra.

Jánosy Orsolya, az egyetem nemzetközi irodájának irodavezetője

Forrás: Molnár Péter

– Intézményünk népszerűsége a nemzetközi beiskolázás tekintetében töretlen. A 100 körüli angol nyelvű képzési programunk, a jelentős külföldi hallgatói közösség, a multikulturális környezet és az elmúlt 25 évben felépített Erasmus kapcsolatrendszer biztos hátteret nyújt az Erasmus-program folytatásához. Minden hallgatót, oktatót szeretnék arra biztatni, hogy tájékozódjon a mobilitási lehetőségekről – tette hozzá.