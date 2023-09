A Halőri Szolgálat társszervei és társadalmi halőrei számára tartottak képzést szeptember 8-án a Látóképi Tófürdőn – osztotta meg közösségi oldalán a Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek szövetsége. Magyarországon és Hajdú-Bihar megyében is folyamatosan bővül a horgászok és a halfogást végzők száma. Ezért is kap egyre fontosabb szerepet a hatékony együttműködés a halőri szervezetek és társszervezeteik között. A szakszerű intézkedés az alapja a későbbi hatósági eljárásoknak, melynek eredményes lezárásához is szükség van az ellenőrzést végző személyek tudásának szinten tartására, fejlesztésére.