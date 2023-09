Jó hírt közölt a Bezerédj utcaiakkal Barcsa Lajos: a debreceni alpolgármester és önkormányzati képviselő a Facebookján azt írta, szeptember 27-én indul az utca lakosság által kezdeményezett aszfaltozása.

Barcsa Lajos arról is írt, hogy az utóbbi időszakban számos lakossági megkeresés érkezett hozzá a fejlesztéssel kapcsolatban. A témában lakossági fórumot is tartanak szeptember 25-én, hétfőn a Lilla Téri Általános Iskolában, ezen többek között a munkálatok részleteiről is tájékoztatják az érintetteket.