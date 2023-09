Kiss Attila kifejtette, az Arad utcán a böszörményiek körében Folyóközként ismert kétméteres árkot betemetik, ide egy zárt csapadékvíz-elvezető rendszert dolgoztak ki a mérnökök, ennek köszöhetően egy egyméteres átmérőjű vízvezetéken keresztül távozhat a csapadék. Mint elhangzott, ezen csatorna felett, ugyanazon a nyomvonalon fog haladni a kerékpárút.

Kiss Attila polgármester

Forrás: Czinege Melinda

A Polgári utcán egy zsilipszerű, irányítható elvezetőt alakítanak ki, mely a vízszint függvényében két irányban is el tudja vezetni az esővizet.

Lakossági igény volt

Sőrés István alpolgármester örömmel fogadta a körzetében végbemenő fejlesztést. Kiemelt feladatnak nevezte a csapadékvíz összegyűjtését és elvezetését, hiszen számos keskeny utca több irányba is lejt, így a csapadék korábban sok esetben befolyt az udvarokra és a házak alá, emiatt a lakosság felől számos panasz érkezett.

Hozzátette, a Kassa utca emellett nagy forgalmú út, különösen iskolaidőben, ráadásul állapotát tekintve megérett a rendbetételre.

Sőrés István alpolgármester

Forrás: Czinege Melinda

– Az elmúlt két ciklusban csak ebben a városrészben tíz utat újítottunk meg. Ez fontos feladata volt a városnak, hiszen egyaránt kezelni kellett a közlekedéssel és a csapadékkal járó problémákat. Nemcsak a belvárosban, hanem a külterületeken is folyamatosan fejlesztjük az utakat, jelenleg is csaknem tíz utca felújítása van tervben – árulta el Sőrés István. Elmondta, mindezt pályázatok útján próbálják elérni, azonban önerőt is hozzátesznek ahhoz, hogy megvalósuljanak a tervek.