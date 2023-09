1977-ben lépett be az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségébe Feind László, és 46 év szolgálat után csütörtökön töltötte utolsó szolgálatát a Hajdúböszörményi Mentőállomáson – olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

Mint írják, a mit sem sejtő állomásvezető szolgálatának vége felé riasztást kapott, de mielőtt a címre értek volna, lemondták a mentőegységet. Feind László legnagyobb meglepetésére „második családja” kisebb ünnepséggel készült neki, amikor a mentőegység visszaérkezett az állomásra. Hozzátették, László vezető 1996-ban lett a Hajdúböszörményi Mentőállomás állomásvezetője.

Nemcsak megszámlálhatatlan betegnek mentette meg életét, de bajtársai is mindig számíthattak rá, ott segített, ahol csak tudott a hosszú évek alatt. Mi több, később fia, László is édesapja nyomdokába lépett, és az életmentést választotta hivatásának, azóta pedig ő is a Hajdúböszörményi Mentőállomás oszlopos tagjává vált.