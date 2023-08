Testvértelepülési okiratot, valamint együttműködési megállapodást írt alá csütörtökön Sőrés István, Hajdúböszörmény alpolgármestere és Tóth Mária újrónafői polgármester a Győr-Moson-Sopron vármegyei községben.

Mint arra Hajdúböszörmény hivatalos Facebook-oldala is rámutat: 1940. októberében 32 hajdúböszörményi család, mintegy 200 fő érkezett és telepedett le Rónafőpusztára. A közös gyökerek és a közös történelmi múlt összeköti a két települést, amit most már hivatalos dokumentum is rögzít.