Az államalapítás ünnepének hétvégéje sok izgalmas programot ajánl Hajdú-Bihar vármegyében, a híres Debreceni Virágkarnevál mellett Hortobágy is kivirul. Ott augusztus 19-én, szombaton és 20-án, vasárnap a Hídivásárra várják az érdeklődőket. – Községünk vásártere és központja megújul. A felújítás érinti a rendezvény időpontját, de mi úgy döntöttünk, az eseményt nem elhalasztjuk, hanem megtartjuk. Ezért a 2023-as évben Mátára költözünk – jelentette be Jakab Ádám polgármester a közösségi oldalán közzétett videóban. A rendezvényre a 18 év alattiak és a hortobágyi lakosok díjtalanul léphetnek be.