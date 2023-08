Megfigyelhető volt, hogy az építkezés során sárga mellénybe és védősisakba bújt nők és férfiak mosolyogva hordták a téglát, keverték a betont, térköveztek – kiderült, mindezt önkéntes alapon tették.

Buri Péter, a Jehova Tanúi Helyi Építési Bizottságának tagja a Cívishír érdeklődésére elmondta, a korábbi, 1993-ban, szintén önkéntes alapon épített épület már nem felelt meg a mai kor követelményeinek, ezért volt szükség a megújulásra. – Műszakilag ráfért a felújítás, és mivel közintézménynek minősül az épület, meg kellett volna oldani az akadálymentes mosdó kialakítását, az akadálymentes közlekedést, továbbá szükség lett volna egy megfelelően méretezett vészkijáratra is.

Költséghatékonyság szempontjából az a döntés született, hogy egy új, kényelmesebb, nagyobb, a szakhatósági előírásoknak megfelelő oktatási központot hozzunk létre

– kezdte. Kifejtette, hogy a terem három gyülekezetnek épült, heti két összejövetelt tartanak, melyeken alkalmanként 50, 70, esetenként 80 fő is részt vesz.

Bibliai témájú beszélgetéseket tartanak

A kialakítás során nagy hangsúlyt fektettek az energiahatékonyságra, így a 225 négyzetméteres épület dupla hőszigetelést kapott, és légkondicionálóval ellátott – amely a fűtésről is gondoskodik –, annak érdekében, hogy minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyjanak maguk után. – A 96 férőhelyes nagy előadó két tévével felszerelt, továbbá jól élvezhető hangtechnikát alakítottak ki benne. Az összejöveteleink videókkal tűzdeltek, amik színesítik az előadásokat. Érzékelik Jehova Tanúi, hogy a képi és hanganyag sokkal jobban rögzül, leköti a fiatalokat és az időseket egyaránt.

Nem szertartás jellegűek az események, sokkal inkább arra törekszünk, hogy a Bibliát minél jobban megismerjük, az oktatásokat és tanácsokat pedig alkalmazzuk a mindennapi életünkben, ezáltal hasznos tagjai legyünk a társadalmunknak.

Ingyenesek a részvételek, itt nincs adománygyűjtés, csak bibliai témájú beszélgetések – tudatta Péter, majd az épület másik részébe, egy 14 férőhelyes kisterembe kísér át. Megtudtuk, ez a rész a korábbi épületben a tetőterében kapott helyet, amelyet csak egy meredek lépcsőn lehetett megközelíteni, így azt az idősebbek nem tudták igénybe venni. – Van olyan összejöveteli részünk, amelynek az a neve, hogy „Fejlődjünk a szolgálatban". Ez azt a célt szolgálja, hogy hogyan tudunk úgy beszélgetni az emberekkel, hogy megértsük a gondolkodásukat, a problémáikat, rájuk tudjuk hangolódni, és ezáltal segíthessünk a Biblia tanácsaival. Ennek elsajátítására külön oktatóprogramunk van, amire a gyülekezet bármelyik tagja beiratkozhat. Itt szituációs játékok formájában tanulunk – mondta.

A terem más funkciót is kapott: aki szeretne elvonulni, itt megteheti úgy, hogy részese marad a programnak, amit egy üvegablakon keresztül nézhet és a hangtechnika által hallhat. Emellett könyvtár-számítógépszoba funkciót is betölt, hiszen ma már erre is szükség van. Segítenek azoknak, akik kevésbé értenek a modern kor vívmányaihoz, de szeretnének tájékozódni a Jehova Tanúi honlapjáról, vagy lehetőséget adnak azoknak, akiknek nincs internet-hozzáférésük. A bejárattal szemben a jövőben kiadványokat helyeznek el, hogy minden betérő azonnali információkat kapjon az összejövetelek programjáról, ezen kívül ruhatár és mosdók vannak az épületben.

Fontos volt, hogy az épület egyszerű és méltó legyen. Nem harsány, nem hivalkodó, hanem céljának megfelelően bibliai oktatási központ. Nem akartunk kitűnni, de szerettük volna, hogy ez az oktatási központ Debrecen kertvárosi övezetében mégiscsak egy kis gyöngyszem legyen

– fogalmazott Péter.

Kovács József, a Jehova Tanúi regionális szóvivője hozzátette, a kialakítás során odafigyeltek a koronavírus-járvány tanulságaira, így a mosdóhelyiségekben mozgásérzékelős lámpa van, és a pandémia óta online közvetítést is tartanak összejöveteleikről. A nagyterembe kamerát szereltek fel; egy technikus kezeli a képet és a hangot, továbbá a Zoom-programon csatlakozó tagoknak is lehetőséget adnak arra, hogy kérdezhessenek, beszélgethessenek egymással. – Van, aki előtt távlatokat nyitott ez a lehetőség, mert koránál vagy egészségi állapotánál fogva már nem tudott eljönni a gyülekezetbe. Nekünk nagyon fontos az élet védelme, mert az életet a Teremtőtől kaptuk, ezért különösen figyelünk rá – ismertette.

Több mint háromezer ember egy célért

Magyarországon 288 gyülekezet és 180 királyságterem van. Mindet karban kell tartani, mindegyiknek megvan az élettartama, amit egy adatbázisban kezelnek. Az ország keleti és nyugati részén egy-egy építési csoport biztosítja ehhez a személyzeti hátteret. – Jehova Tanúi több mint 100 éve építenek hasonló épületeket. Európai és világviszonylatban egységes rendszerben épülnek a királyságtermek, kongresszusi központok. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezek költséghatékonyak, környezetbarátak legyenek – avat be Buri Péter a részletekbe.

Megtudtuk, hogy a keleti építési csoport nyolc önkéntesből áll, akik minimális juttatás ellenében építkezésről építkezésre járnak, voltaképpen ők fogják össze a munkát.

A koronavírus előtt megszületett a döntés a Süveg utcai épület bontásáról és az építésről, de a járvány megálljt parancsolt. Idén február 28-án kezdtük a bontást, amelyre 4 hetet szántunk, de a helyi gyülekezet önkéntesei 2 hét alatt megoldották a feladatot.

Az itteni három gyülekezethez csatlakozott Debrecen másik hat, valamint Hajdúsámson gyülekezete. Idővel 20-25 kilométeres körzetből további hat gyülekezett csatlakozott. Egy csodának voltunk részesei, szemtanúi – mondja lágy elérzékenyüléssel.

Mindenki önként érkezett segíteni

De hogyan is kell elképzelni az építkezést? – A különböző szakipari munkákra van egy szakmai csoport, ehhez csatlakoznak a helyi és az ország különböző pontjairól érkezett önkéntesek. Mi mind dolgozó emberek vagyunk – van, aki szellemi, más fizikai munkát végez. Amiket megtanultunk a hétköznapokban, azokat behozzuk az építkezésre. Az országban van 8-10 önkéntes, aki ért a térburkoláshoz, így ők oda utaznak, ahol épp szükség van rájuk. Más festeni tud vagy tetőt fedni... és így tovább. Szabadságuk, szabadidejük alatt segítenek egy-egy építkezésen – mondta József. Kiemelte, a Süveg utcai építkezésen résztvevők többsége, körülbelül 80 százaléka nem helyi gyülekezetből érkező önkéntes volt.

Nagy volt a lelkesedés, a kelleténél mindig 15-20 százalékkal többen jelentkeztek egy adott munkára, mint azt az ütemterv megkívánta.

– Vácról, Balassagyarmatról, Mórahalomról is érkeztek segíteni. A messzebbről jött emberek szállásolását is mi oldottuk meg. Nagyon jó alkalom volt arra, hogy a bibliai alapú vendégszeretetet is kifejezzük. Saját otthonainkban aludtak, amíg itt voltak, és természetesen az étkeztetésükről is gondoskodtunk. Ez hatalmas logisztikai feladat volt, három ember csak azzal foglalkozott, hogy mikor, honnan, hányan érkeznek, meddig maradnak, és ennek kapcsán egyeztettek a szállásadókkal. Az étkeztetésre is volt ütemterv. Három hónapra előre elkészítettük a menüt, amit az aktuálisan rendelkezésre álló alapanyagok és létszám alapján frissítettünk. Egy kifőzdét béreltünk, amelyen egy tisztasági festést, kisebb javításokat és nagytakarítást végeztünk el, és ott főztünk – emlékszik vissza József.

Hangsúlyozta, volt, aki fizikai erejét nem tudta kamatoztatni az építkezésen, de élelemmel hozzájárult a projekt sikeréhez. Rengeteg tojást, krumplit, tésztát kaptak. A szakembereket és az önkénteseket tízóraival, ebéddel és uzsonnával is megvendégelték.

Az építkezésen összesen 3000-3500 ember fordult meg, volt olyan nap, hogy egyszerre több mint százan voltunk jelen. Minden nap munkavédelmi oktatással kezdődött, hiszen a munkások folyamatosan cserélődtek

– veszi át a szót Péter, aki maga is kivette a részét az építési feladatokból. – Az általános baleset- és munkavédelmi oktatás után kisebb csoportokban további oktatást tartottak, ahol a részfeladatok biztonságos elvégzését ismerhettük meg. A felszereléseket, az eszközöket, szerszámokat is mi biztosítottuk, ezek építkezésről építkezésre vándorolnak – mondta. Kiderült, az önkénteseknek már a munkakezdés előtt hetekkel elküldik a balesetvédelmi oktatási anyagot, melyben leírják és hangsúlyozzák, hazánkban jelenleg milyen felszerelésre van szükség a jogszabályok szerint. Ezek többek között a sisak, a láthatósági mellény, a védőruha, a -kesztyű, a -szemüveg. A szakmacsoportoknak ezeken felül egyéb védőfelszerelés is kötelező. Ezeket a darabokat az éjszakai őrök minden nap fertőtlenítették, hogy másnap bárki felvehesse.

– Minden munkafázisnak, így az őrzésnek is meg volt a maga hangulata. Mindig két ember volt beosztva, és sokaknak élmény volt, hogy ezáltal hozzájárultak a nemes célhoz. Keddtől szombatig dolgoztunk, így sokszor a nappali felügyelet is megoldásra várt. Nagyon vigyázunk arra, hogy az értékeket, amiket felhasználunk, a legjobban hasznosítsuk, ne legyenek selejtek, minél kevesebb dolgot dobjunk ki – közölte József. – Fontosnak tartjuk, hogy ne csak belevessük magunkat a munkába, hanem szellemileg is feltöltődjünk, ezért a balesetvédelmi oktatás után, de még a munka előtt egy rövid, Biblián alapuló program is volt.

A szellemi háttér nem mehet a fizikai munka rovására, ez nagyon fontos, hiszen mi a nap 24 órájában keresztény emberek vagyunk. Fontos volt továbbá, hogy a hatékonyság sose menjen a biztonság rovására, és mindig örömmel végezzük a feladatainkat

– hangzott el.

„Addig vagyunk hatékonyak, amíg munka közben mosolygunk"

Feltűnően sok nő volt jelen az építkezésen, akik nemcsak a szellemi, de a fizikai munkában is aktívan részt vettek. – Ez valóban nem szokványos, mindenkinek feltűnt. Ők is gletteltek, vasat kötöztek, vitték a téglát. Felosztottuk az aktuális napot, és a szakemberek a szükséges mennyiségű önkéntest maguk mellé vették, betanították őket. Óriási sikerélményeket szereztek – tudtuk meg Pétertől.

Másik érdekesség, hogy többen hasonló építkezéseken ismerkedtek meg olyan szakmákkal, melyből később bizonyítványt is szerezhettek, és azóta is dolgozhatnak ezen a szakterületen.

– A munka alatt tapasztalható tisztaság is annak köszönhető, hogy mindenki érti, mit miért csinálunk. Itt nincs szakmai féltékenység sem, hiszen egy a cél. Istennek építünk egy házat, ahová mindenkit várunk. Ezért is volt jelen ennyi hölgy, hiszen nem arról van szó, hogy addig hordja a téglát, amíg össze nem esik, hanem addig, míg öröme van benne.

Senki nem kényszerít senkit semmire. Mindenki addig marad, amíg akar. Addig vagyunk hatékonyak, amíg munka közben mosolygunk – ismertette Péter, hozzátéve, az önkéntesek a megszerzett tudást egy-egy következő építkezésen kamatoztatják.

Jehova Tanúi heteken belül birtokba vehetik az épületet

Megtudtuk, hogy az összefogásnak köszönhetően csak az alapanyagért fizettek. Ennek költségét, 78 millió forintot az egyház állta, minden mást a helyi adományokból vásároltak (például élelem). Elindult az engedélyeztetési folyamat, így ha mindent rendben találnak, Jehova Tanúi heteken belül birtokba vehetik az épületet.

A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház hazánkban 1989 óta bejegyzett felekezet. A közösség Jehova Istenről és az emberiséget érintő szándékáról a Biblia szerint „tanúskodnak". Egy olyan világméretű csoportot alkotnak, melynek tagjai között sokféle etnikumú és nyelvet beszélő ember van, mégis egységesek, mert közösek a céljaik és ugyanabban hisznek. Úgy vélik, hogy a jelenlegi világrendszer elpusztítása, az Armageddon a küszöbön áll, és hogy Isten országának megalapítása a Földön az egyetlen megoldás az emberiség minden problémájára. A Jehova Tanúi saját irodalmukat terjesztik, mint például az Őrtorony és az Ébredjetek!. Mindenekelőtt szeretnének dicsőséget és imádatot szerezni Jehovának, aki Isten szava, a Biblia szerint az egyedüli igaz Isten és a mindenek Teremtője. Minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy példát vegyenek Jézusról.

Napjainkban Jehova Tanúi Európa-szerte ugyanolyan kiváltságokat élveznek, mint más főbb vallások. Olaszországban a második legnagyobb keresztény egyház. Németországban több mint 2200 gyülekezetük van, és olyan jogi státuszt élveznek, mely csak az elismert egyházaknak jár.

Jehova Tanúi történelme Magyarországon több mint 120 évre nyúlik vissza, melynek viharos időszakaiban az üldöztetésből is bőven kijutott. Napjainkban – mint az Országgyűlés által elismert bevett egyház – igyekszik a helyi közösségek javára válni. Világviszonylatban 239 országban közel 120 ezer gyülekezetben több mint 8,7 millió tanú végzi bibliai oktatási tevékenységét. A tanúk 2022-ben megtartott Krisztus halálának Emlékünnepén (az Úr Vacsoráján) világszerte 21,3 millióan, országunkban mintegy 43 500-an vettek részt.

Összefoglalva tehát Jehova Tanúi egy régóta fennálló, jól ismert keresztény egyház, melynek Európában több mint 16 000 gyülekezete és másfélmillió aktív tagja van.