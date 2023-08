A kabai munkásszálló tavaly április óta működik öt fő állandó személyzettel. Az eddig eltelt időben voltak magyar és külföldi szállóvendégek is körülbelül egyforma arányban. 2023 januárjától a mai napig a külföldi vendégeink vendégéjszakái az alábbiak szerint alakultak: román nemzetiségű 315 vendégéjszaka, ukrán nemzetiségű 493 vendégéjszaka, kirgiz nemzetiségű 255 vendégéjszaka és belorusz nemzetiségű 168 vendégéjszaka. Mindannyian a BMW-gyár építésén dolgoztak.

Nem tapasztaltunk eddig semmilyen rendbontást sem és helytelen viselkedést sem

– ismertette Szegi Emma a közösségi oldalán. A polgármesternek a Facebookon megjelenő írások adtak okot arra, hogy tisztázza a helyzetet. Leírta azt is, hogy továbbra is a nap 24 órájában felügyelik majd a szállót. – A céggel kötött szerződés egyik pontja kimondja, hogy a házirend megsértése esetén jogunk van azonnal felmondani a szerződést. Természetes érdekünk a rend és a helyes viselkedési normák betartatása, amire eddig is figyeltünk.

Elmondhatjuk, hogy az eltelt időben egyetlen külföldi állampolgárral szemben sem kellett intézkedni.

Kérünk mindenkit, hogy legyenek türelemmel és a kabai emberekre jellemző vendégszeretettel fogadjuk a hozzánk érkezőket – kérte a posztban.