A debreceniek észrevehették, hogy néhány napja fémgerendák fogják közre a Nagytemplom melletti Üvegpiramist, illetve egy művészcsapat serénykedik a létesítmény körül. Utánajártunk, milyen alkotás készül.

Beszterczey András, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora a Haonnak elmondta, amióta az egyházközség megkapta az Üvegpiramis üzemeltetését, egy sokkal aktívabb közös gondolkodás jött létre a várossal. Így sikerült forrásokat találni arra, hogy egy olyan művészeti alkotás szülessen akár a piramisból is, ami továbbviszi annak jelentését. A modern alkotások célja, hogy megmutassa: miként a város a hamvaiból, úgy épül újjá az emberi lélek Krisztusban.

A lelkipásztor felvázolta, maga az Üvegpiramis a Verestorony alapjain áll, mely önmagában is szimbolikus tartalommal és történettel bír. Mint ismeretes, a Rákóczi-harang számára épült torony 1802-ben az András-templommal együtt leégett. A Verestorony Debrecen és az egyházközség azon közös tulajdonságára emlékeztet, miszerint a tűzvész után is képes feltámadni és új életet kezdeni.

„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”

Nem véletlen, hogy a Magyarországi Református Egyház és Debrecen címere ugyanaz, azzal a különbséggel, hogy az egyházi jelkép alatt egy szalagon Bethlen Gábor erdélyi fejedelem gondolatait és életét meghatározó biblia ige is olvasható. Mindkét címer tetején egy főnixmadarat láthatunk, melynek üzenete minden korban az, hogy a tűzben ég el, és a hamvaiból éled újra. Ez jellemző a városra, az egyházra, valamint az emberi életre is, mivel a főnix az újjászületés, feltámadás szimbóluma

– fejtette ki a lelkipásztor.

Beszterczey András számára ez az üzenet különösen fontos, hiszen a református egyház, nevéhez hűen képes a folyamatos megújulásra, mely minden korban küldetése. Fontosnak tartja, hogy a 21. századi reformátusok keresztyén életükben is képesek legyenek a folyamatos reformációra. Az Üvegpiramis körül készülő installáció pedig éppen ezt hivatott megeleveníteni.

Ha elkészül, a tűz és a hamu színeinek fényében pompázik majd az alkotás

Forrás: Kiss Annamarie

A művész szemében a tűz

Ellátogattunk hétfőn a helyszínre, ahol a műremek megálmodója, a nemzetközi elismertségű Mátrai Erik éppen a megvalósításon dolgozott csapatával.

Érdeklődésünkre elmondta, a fém és fa felhasználásával készülő alkotás különböző perspektívából nézve eltérő képet mutat majd. A főtér felől érkezve a tüzes, izzó részt láthatjuk, míg a Piramist a Füvészkert utca felől megkerülve a hideg szín fog érvényesülni, így fog mozgás közben egy izgalmas, vizuális élményt nyújtani a nézőnek.

– A tüzet úgy próbáltam vizualizálni, hogy egy dupla spirál fut fel a piramis oldalain az aljától a csúcsáig. Ezen a spirálon függőleges pálcák fognak állni, melyek a tűz és a hamu színeire lesznek festve. A színek keveredése tűzszerűen fog megjelenni a piramison – vázolta fel Mátrai Erik. A művész elárulta, a realisztikus ábrázolástól elrugaszkodva nem konkrétan tüzet szeretett volna megjeleníteni, hanem egyfajta jelzést, mely a folyamatos felizzásra és kihűlésre fog hajazni.

– A két egymábsa kapcsolódó spirál számomra az időt jelképezi, felfelé haladva a piramison egyre sűrűbb és egyre kanyargósabb, ahogy a jövő felé tartunk – magyarázta Mátrai Erik.

A művész alkotása várhatóan kedden elkészül, a tűzspirál megépítése azonban csak az első állomás, szemptember 17-én ugyanis a megújulás szimbólumának egy újabb ütemét láthatják az érdeklődők. Minkó Mihály, Kocsi Olga és a MOME csapatának adatvizualizációs alkotása Debrecen tűzeseteit dolgozza majd fel. Különböző fényhatásokkal, kristályokkal és egyéb anyagokkal évszámokat és adatokat fognak megjeleníteni a piramis belsejében.

Talán véletlen egybeesés, de maga az Üvegpiramis is szimbóluma lehetne a feltámadásnak. A 2010-ben épített létesítmény ugyanis turisztikai pont is volt, mely a Veres-torony és a Nagytemplom történeti mérföldköveit mutatta be. Hosszú éveken keresztül azonban zárva tartott, azonban annak köszönhetően, hogy az egyházmegye kezelésébe került az építmény, idén márciusban újra kinyitotta kapuit a nagyközönség előtt. Az Üvegpiramis tehát díjmentesen látogatható, valamint része az egyház turisztikai útvonalának is.