Az anyatejes táplálás világnapja alkalmából köszöntötték a 2022-ben a településen született gyermekeket és szüleiket pénteken a művelődési központban.

Az anya- és gyermekvédelmi tanácsadóval közösen szervezett délelőttön sokéves hagyományt folytatva invitálták az előző esztendő újszülötteinek családjait, akik szép számmal jelentek meg az eseményen. Maczik Erika polgármester háromgyermekes édesanyaként is üdvözölte a babákat, anyukákat, apukákat, nagymamákat. A város egyébként is figyelmet fordít a kisgyermekes családokra, hiszen az újszülötteket babváró csomaggal köszöntik, míg a művelődési központban heti rendszerességgel babajóga és Baba-Mama Klub is működik.

A születésfa-avatás ünnepi momentumai egyedivé teszik minden évben ezt az összejövetelt: a tavaly Nádudvarra született 83 gyermek színes szalagra írt neve került fel az Ady téri fára. a lányok rózsaszín, a fiúk kék színű szöveten megörökített neveit saját felmenőik köthették fel a helyére. Külön elismerésben részesültek a szoptató édesanyák is: oklevéllel, virággal adóztak nekik a szervezők.

Horváthné Szabó Mónika gyermekgyógytornász, TSMT-terapeuta a prevenciósgyógytorna-vizsgálat jelentőségéről tartott előadást a gyermekekre vonatkozóan. A nap folyamán a kabai és nádudvari Egészségbolt bemutatott gyermekeledeleit, -italait is kóstoltathatták a picikkel szüleik.