Térkövezési munkálatok folynak a Vásátér bevezető részében és a Körszín tetőszerkezetének építése is kezdetét vette – osztotta meg közösségi oldalán Jakab Ádám, Hortobágy község polgármestere. Folyamatban van a Szekérállas vasbeton födémjének készítése, valamint elkezdődtek az épület elektromos szerelési munkálatai. A Víziszínpad lelátójának előre gyártott elemeinek elhelyezése, valamint a színpad felújítása is a tervezett ütemben zajlik. Mindezekkel egyidőben a gólyabarát lámpák felszerelése is elindult.