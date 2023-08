Mint arról korábban hírt adtunk, a régóta tervezett, egymilliárd forintos fejlesztés indulását áprilisban jelentette be Vitány István honatya. Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke beszédében akkor elmondta, fontos, hogy Hosszúpályi és Monostorpályi lakosai is ugyanolyan lehetőséget kapjanak a munkába járáshoz, mivel a statisztikák szerint nagyon sokan járnak be elsősorban Debrecenbe dolgozni.

Forrás: Molnár Péter

Tudatta azt is, hogy ezen beruházást a Magyar Kormány segítségével és uniós források bevonásával tudják véghez vinni, és a következő nagy feladat az lesz, hogy a TOP Plusz keretében tervezési szinten a Hosszúpályi–Monostorpályi szakaszon a kerékpárút-fejlesztést beépítsék.