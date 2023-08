A Bajcsy-Zsilinszky utcai Egri Borozó galériájában csütörtökön nyílt meg az ismert festőnő, Kállai Gilda kiállítása. A képzőművész több mint két évtizede fókuszál hivatásaként a festészetre. Miután megnyerte és elvégezte az Old Masters Academy online kurzust. 2022 -ben Rómában részt vett az Il Doppio Creativo festőszakkörön, alkotásait Brüsszelben is kiállíthatta már: az Európai Parlamentben és a Liszt Intézetben is. Munkáit szeptember 20-ig tekinthetik meg az érdeklődők.