Negyven évvel ezelőtt már részt vett a Debreceni Nyári Egyetemen, így a cívisváros sem volt ismeretlen a számára. Habár az itt töltött hetek javarészt a tanulásról szóltak, csoporttársaival gyakran kimozdultak, hogy megismerjék a várost. Minden évben, amikor visszatért Debrecenbe, igyekezett minél változatosabb programokon részt venni. Népzenei eseményekre, koncertekre, kézműves bemutatókra, irodalmi estekre, filmvetítésekre látogatott. Látta élőben a virágkarnevált is, amely teljesen elbűvölte. Szívesen ismerkedtek helyi fiatalokkal is, izgalmas volt számára, hogy valódi, élőszóban használt formájában is megismerheti a magyar nyelvi sajátosságokat.