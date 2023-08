Méltó módon ápolják a fejedelem emlékét

A hajdúvárosok az elmúlt esztendőkben sokat tettek azért, hogy a fejedelem emlékét méltó módon ápolják, megőrizzék és továbbadják azt a felnövekvő generáció számára. A hajdúszabadság adományázásával a hajdútelepítéseknek köszönhetően a történelmi Magyarország területén számos olyan település, régió található, amelyek mind a mai napig őrzik és ápolják a hajdúöntudatot, és mind a mai napig összetartja a hajdúvárosokat a dicső fejedelem iránt érzett tisztelet, megbecsülés.

Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, nem magukat ünneplik, bár arra is lenne ezer okuk, de mégiscsak valamilyen formában a hajdú eleik iránti tiszteletüket szeretnék kifejezni azzal, hogy évek óta megtartják a Hajdúk Világtalálkozóját.

Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere

Forrás: Czinege Melinda

– Öröm volt látni az imént a főtéren, ahogy a gyerekek önfeledten csatáztak, úgy vélem, ezzel hagyományt teremtettünk Hajdúnánáson. Biztos vagyok benne, hogy a legkisebbek csatája is minden világtalálkozón ott marad a programok között – fogalmazott.

Forrás: Czinege Melinda

500 éve harcoltunk, most a béke pártján vagyunk

– Az előző évben egy-egy Bocskai-kori szablyának megalkottuk a hiteles másolatát, amivel az volt a célunk, hogy az identitás és az összetartozás jegyében valamennyi vármegyei település polgármestere részére átadjuk azokat – emelte ki Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke. Úgy fogalmazott, ha a jelen történéseit vesszük figyelembe, akkor elmondhatjuk, mi is azt vállaljuk, amit 500 évvel ezelőtt a hajdúk. Ha Bocskai István itt lenne, és azt mondaná, szegődjünk mi is az ő csapatába, akkor a hazáért bármit megtennénk. – 500 évvel ezelőtt harcosok voltunk, most pedig a béke pártján vagyunk – szögezte le.

Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke

Forrás: Czinege Melinda

Az ünnepi megnyitó után a katonai csapatok felfogadásának pillanatai következtek, majd sötétedés után a látogatók fáklyás felvonulással ünnepeltek.

Forrás: Czinege Melinda

A háromnapos program egészen vasárnapig gasztro- és kézműves sétánnyal, koncertekkel és csatabemutatókkal várja az érdeklődőket a helyi gyógyfürdő rendezvényterületén, valamint a Fürdő utcai amfiteátrumnál.