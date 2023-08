Augusztus 3. és 5. között Hajdúböszörményben mulathatnak a helyi és az oda látogató érdeklődők, ugyanis a Kotta Fesztivál igazi házibuli-hangulatot varázsolt a település főterére.

A fesztiválon több híresség is fellépett, köztük Korda György és Balázs Klári is, akiknek a koncertjét még az eső sem akadályozta, a közönség esernyővel a kézben is énekelte a slágereket.