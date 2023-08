Igazgatókat, részlegvezetőt, szakmai és szakdolgozói koordinátort, valamit vezető asszisztenst neveztek ki a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában a patológia, a fül-orr-gégészet, az ápolási szakmaterület, valamint a gyógyszerészet vonatkozásában. A megbízóleveleket Szabó Zoltán professzor, a Klinikai Központ elnöke adta át kedden az Elnöki Hivatal Tanácstermében, közölte az egyetem hírportálja.

- 2021 januárjában jelentős szervezeti és szakmai átalakítás indult el a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában azzal a céllal, hogy a Kenézy Gyula Kórházat, valamit a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházat a klinikai rendszerbe integráljuk. Ez a folyamat már a végéhez közeledik, eredményeként mintegy 7500 dolgozóval és 3500 betegággyal jellemezhető egységes Klinikai Központ jött létre.

A jelentős változás kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a jövőben nem csupán regionális, hanem határokon túlnyúló szerepet is szabjunk betegellátó tevékenységünknek és ezáltal tovább erősítsük a Debreceni Egyetem ismertségét és megbecsültségét

– fogalmazott Szabó Zoltán professzor, a Klinikai Központ elnöke az új szervezeti egységek vezetőinek kinevezési ünnepségén.

Szegedről is érkezett szakember

Az integrációs folyamat részeként szeptembertől egységessé válik a patológiai tevékenység, így a Kenézy Gyula Campus Patológiai osztálya a Klinikai Központ Patológia Kenézy Gyula Campus telephelyeként Méhes Gábor professzor vezetésével folytatja működését. Az integrált patológia szakmai koordinátorának Kovács Ilona főorvost, vezető asszisztensének Beke Líviát, szakdolgozói koordinátorának Matolcsi Anitát nevezték ki.

Változás történt a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika irányításában is, melynek klinikaigazgatói feladatait péntektől Sztanó Balázs habilitált egyetemi docens látja el. Az új vezető a Szegedi Tudományegyetemről érkezett a cívisvárosba.

- A Szegedi Tudományegyetemről korábban már több, jelentős szakmai tapasztalattal és elismertséggel bíró professzor érkezett városunkba. Ebbe a sorba lép most be Sztanó Balázs tanár úr, aki kiemelkedő orvosszakmai múlttal és tudással rendelkezik és különösen örömteli, hogy sikeres kutató is. Olyan nemzetközileg publikált eredményekkel rendelkezik, amelyek biztos alapot jelentenek a Fül-Orr-Gégészeti Klinika kutatási portfóliójának további szélesítéséhez és az ezzel összefüggő oktatási teljesítmény fejlesztéséhez – hangsúlyozta a Klinikai Központ elnöke.

Változás a nagyerdei campuson is

Szeptember 1-jétől a DE KK Nagyerdei Campusán Szőllősi Anna ápolási és szakdolgozói igazgatóhelyettes koordinálja a munkát. Az egységes személet szerinti, szigorú protokolláris rend alapján történő gyógyszerészi tevékenység szavatolása érdekében új vezetőt neveztek ki a Gróf Tisza István Campus Intézményi Gyógyszertárába is Sohajda Attila részlegvezető személyében, a DE KK főgyógyszerésze, Buchholcz Gyula szakmai irányítása mellett.

Az új kinevezésekről szóló megbízóleveleket a DE KK Elnöki Hivatal Tanácstermében rendezett ünnepségen adta át Szabó Zoltán professzor, a Klinikai Központ elnöke, Páll Dénes professzor, elnökhelyettes, valamint Gál Mária ápolási és szakdolgozói igazgató.