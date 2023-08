A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány évente több ezer családot támogat Kárpát-medence-szerte. Legutóbb a törökországi földrengés idején hallhattunk a szervezet kutató- és mentőcsoportjának hősies munkájáról, amit ezentúl három új oltórendszerrel ellátott kvad és hőkamerás drón is segít. Az alpintechnikai eszközöket is tartalmazó adományt kedden mutatták be a Nagytemplom mögött, ahol a köszöntők előtt a kutatócsoport tagjai azt a szimulációt is bemutatták, mely egy sérült ember magasból mentését ismertette.

– A törökországi jelenség a református szeretetszolgálat életében is meghatározó volt, mivel nemzetközi csapatban álltak helyt, melyért köszönet illeti őket – fogalmazott Fekete Károly református püspök. Úgy vélekedett: nagyszerű dolog, hogy a lélekmentés mellett a fizikai is megjelenik, és nemcsak a Szentírás lélekre vonatkozó üzenetét akarja átadni a diakónia szolgálata által, hanem a bajba jutott emberek fizikai szolgálatát. Nagy hozzáértés, sok gyakorlás, fizikai és lelkierő: ezt kívánta az önkénteseknek a további munkavégzés kapcsán a főpásztor.

Szakemberek kezében a biztonságunk

Papp László polgármester úgy fogalmazott:

csak a köszönet hangján lehet szólni azokról az embertársainkról, akik az életüket és az egészségüket kockáztatva képesek a másét védeni és megóvni.

– Ez az áldozatkészség a törökországi földregés kapcsán a nagyvilág számára is publikussá vált. A teljes reménytelenség sok ember életének nem része, de amikor ezzel kell szembesülni, sokunk számára elképzelhetetlen mindez, így feléjük kezet nyújtani a világ egyik legcsodálatosabb tevékenysége – jegyezte meg. Kiemelte, egy város, ami boldog életet ígér a polgárainak, és nem tudja azt garantálni, nem lehet biztonságos. – Egy város csak akkor lehet igazán sikeres, ha a biztonság minden kritériumának megfelel, erről pedig polgártársaink gondoskodnak, akik hivatásosan, másokkal vagy önkéntesen dolgoznak – mutatott rá végül.